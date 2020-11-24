MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaata girdi, intihara kalkıştı
ABONE OL
24.11.2020 - 13:14 | | DHA

Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaata girdi, intihara kalkıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde, işçilere, dairelere bakmak istediğini söyleyerek, 4 katlı inşaata giren S.E. adlı kadın, çatıda intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ederek, indirdiği S.E.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaata girdi, intihara kalkıştı

Antalya Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, 4 katlı inşaatın çatısına çıkan S.E. adlı kadını gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. S.E., olay yerine gelen polis ekiplerine intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine inşaata çıkan polis, S.E.'yi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı açtı. Polisin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilen S.E., inşaattan indirilerek, ifadesi için merkeze götürüldü.

Olayı haber alıp, gelen yakını, S.E.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

Görgü tanığı inşaat işçisi ise çalıştıkları sırada inşaatın arka kısmından gelen kadının, dairelere bakmak istediğini söylediğini, daha sonra inşaatı gezme bahanesiyle çatıya çıkıp, intihara kalkıştığını anlattı.

 

Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldüFenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan kurşun 30 yaşındaki Kerim Karahan'ın ölümüne sebep oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet