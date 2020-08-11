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11.08.2020 - 16:02 | | İHA

Damadın hareketi davetlileri şaşkına çevirdi

Edirne'de bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını yapan damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

Damadın hareketi davetlileri şaşkına çevirdi

Görenleri şaşkına çeviren olay Edirne’de yaşandı. Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Murat Görgüç sevgilisi Yağmur Görgüç ile hayatını birleştirdi.

Damat Görgüç düğünde unutulmayacak bir sürprize imza atarak, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

DAVETLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gelin ve damadın dansı öncesi damat Görgüç’ün motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü.

Pist alanında kısa bir turan yapan damat Görgüç ardından eşiyle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.

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