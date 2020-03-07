Damat dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda, Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş Ulaş Ç, belinden çıkardığı silahla kayınpederine ateş etti.

Ağır yaralanan Baş, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli Durmuş Ulaş Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.