Damla'dan haber var! Sosyal medya hesabından 'kaçırılmadım' 'dedi

Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken 17 yaşındaki Damla, sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ailesi ile yaşamak istemediğini söyledi.

Damal Horuz ilk videosunda ailesi ile yaşamak istemediğini dayak yediğini iddia ederek “Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben gayet güvendeyim. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum; çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim, ifade verdim. Yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler, geldiler aldılar. Bende korku ile gittim. Dayımlar beni dövdüler, ben de kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim, lütfen sahte şeylere inanmayın” dedi.

Peşinden yayınladığı ikinci videoda ise Damla kendisinin polise gideceğini belirterek, “Ben buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ailemden çok korktuğum için jandarmada ailemle yüz yüze geldiğimde jandarmaya bir şey diyemedim, kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini. Ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen birincisinde tamam affettik ikincisinde bari yurda yerleştirelim demediler. Ben şu an çok rahatım, çok güvendeyim, kaçırılma gibi bir durum da yok ben kendi isteğimle evden çıktım. Ben ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum. Bakın benim televizyonum var daha ne kadar rahat olabilirim. Bu yüzden biraz kafa toplamak istiyorum, kafamı topladığım zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz; ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum iyi geceler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Damla ayrıca son olarak da “Ben bütün herkesin kayboldu haberlerini kaldırmalarını istiyorum. Ben psikolojik olarak çok kötüyüm. Lütfen herkes kayboldu haberlerini kaldırsın, rica ediyorum. Sizi haberdar etmeye devam edeceğim ve de aileme asla gitmek istemiyorum. Hepinizi seviyorum, iyi geceler” yazarak paylaştı.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.