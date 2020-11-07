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07.11.2020 - 03:52 | | DHA

Damperi açık unutulan TIR KGYS direğini devirdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde damperi açık kalan TIR, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunduğu direğin devrilmesine neden oldu.

Damperi açık unutulan TIR KGYS direğini devirdi

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri Beypazarı ilçesi girişinde meydana geldi. Nallıhan'dan Beypazarı'na giden Mehmet Emin Yılmaz yönetimindeki 06 DKT 46 yönetimindeki TIR'ın damperi açık kaldı. Bir süre bu şekilde yol alan araç, KGYS kameralarının bulunduğu direğe takılarak, direğin devrilmesine neden oldu. Hasara neden olan kazada yaralanan olmadı.

BU YIL İKİNCİ KEZ KGYS DİREĞİNİ DEVİRDİ

Bu arada TIR sürücüsü Mehmet Emin Yılmaz'ın bu yıl ikinci kez damperi açık unutarak KGYS direğini devirdiği belirtildi. 

 

Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.
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