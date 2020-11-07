07.11.2020 - 03:52 | | DHA
Damperi açık unutulan TIR KGYS direğini devirdi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde damperi açık kalan TIR, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunduğu direğin devrilmesine neden oldu.
Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri Beypazarı ilçesi girişinde meydana geldi. Nallıhan'dan Beypazarı'na giden Mehmet Emin Yılmaz yönetimindeki 06 DKT 46 yönetimindeki TIR'ın damperi açık kaldı. Bir süre bu şekilde yol alan araç, KGYS kameralarının bulunduğu direğe takılarak, direğin devrilmesine neden oldu. Hasara neden olan kazada yaralanan olmadı.
BU YIL İKİNCİ KEZ KGYS DİREĞİNİ DEVİRDİ
Bu arada TIR sürücüsü Mehmet Emin Yılmaz'ın bu yıl ikinci kez damperi açık unutarak KGYS direğini devirdiği belirtildi.
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