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21.02.2020 - 17:16 | | İHA

Danalar için nefes kesen operasyon

Sivas’ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı.

Danalar için nefes kesen operasyon

Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Sivas’ta şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşmıştı. Şehir merkezinde bir hafta arayla bugün, karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. İki dana enkaz altında kaldı.

Ahır sahibi Yaşar Mert’in yardım istemesi üzerine, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Danalar, iki kurum çalışanlarının gerçekleştirdiği başarılı ve özverili operasyonla canlı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.

Danalar için nefes kesen operasyon

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