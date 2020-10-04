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04.10.2020 - 14:34 | | İHA

Daniel, Samsun'u alarma geçirdi!

Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin durdurduğu şahıs, sürekli başına bu tür olayların geldiğini söyledi.

Daniel, Samsun'u alarma geçirdi!

İlçe emniyet müdürlüğünü arayan bir vatandaş, durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu kırmızı sırt çantalı bir şahsın Kemal Paşa Mahallesi'nde dolaştığı ihbarında bulundu. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen polis ekipleri şahsı durdurarak inceleme yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede yabancı uyruklu şahsın Bafra’ya otomobili ile birlikte geldiğini, İsaklı Mahallesi Bafra Devlet Hastanesi karşısında aracını park ettiğini belirledi. Yabancı uyruklu şahısla birlikte otomobilin yanına giden ekipler burada şahsın pasaportunda ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede Alman uyruklu İtalyan vatandaşı ve doktor olduğu, 16 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı ve pandemi dolayısıyla 11 Kasım 2020 tarihine kadar izinli olduğu belirlendi.

Türkiye’de bulunma nedeninin ise iltica talebinde bulunmak olduğunu söyleyen şahıs, sakalı ve kıyafetinden dolayı bu tür olayların başına geldiğini belirtti. İsminin Daniel olduğu öğrenilen şahıs, yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.
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