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Darphane'den NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

06.07.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

#NATO Zirvesi#Darphane#5 TL

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi için Darphane'den dikkat çeken bir adım geldi. Zirve anısına hazırlanan özel tasarımlı 5 liralık hatıra madeni para, koleksiyon ürünü olmanın ötesinde günlük hayatta da kullanılabilecek. İlk etapta 100 bin adet basılan özel paranın üretiminin kısa sürede 500 bine çıkarılması planlanıyor.

Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirildi. İttifakın 36. Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor.

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NATO ZİRVESİ ANISINA TEDAVÜLDE KULLANILACAK ÖZEL 5 LİRA BASILDI

Zirve, ittifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ortak güvenlik, istişare ve işbirliği gündemi çerçevesinde bir araya getirirken Türkiye tarih boyunca farklı medeniyetler arasında kurduğu köprüler ve yürüttüğü diplomatik girişimlerle uluslararası işbirliği ve diyaloğa önemli katkılar sunuyor.

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Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

Stratejik konumu, köklü devlet geleneği ve müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği anlayışı doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik çok taraflı çabalarda etkin rol üstlenmeye devam eden Türkiye, bu zirvede NATO liderlerini ağırlayarak barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

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Bu kapsamda, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.

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Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.

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Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Uygulamayla, 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği tedavüldeki özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.

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Darphaneden NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavüle giriyor

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