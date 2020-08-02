Darüşşafaka hayırseverlere çağrı yaptı: Çocuklarımıza yol arkadaşı olun

Türkiye’de tam 157 yıldır anne ya da babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı çocuklarının yaşamını eğitimle değiştirmeyi görev edinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları destek çağrısında bulundu. Kurumda şu anda 934 öğrencinin tam burslu ve yatılı olarak eğitim aldığını belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve kendisi de bir Darüşşafakalı olan Tayfun Öktem, “Az ya da çok bağışların hepsi bizim için çok kıymetli. Çocuklarımıza yol arkadaşı olun” dedi. Okulda eğitim gören öğrenciler de herkesi okullarına destek vermeye davet etti.



‘Fırsat eşitliği’



‘Memleketin çocukları için memleketimizin kaynaklarıyla insanlarımızın desteğiyle eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyoruz’ diyen Öktem, “Bu ocak 157 yıldır tütüyor ve daha da tütecek. Bu zamana kadar insanlarımızın desteğiyle çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak için çabalıyoruz. Çok ciddi masraflarımız var ama hiçbir zaman yolun yarısında buraya kadarmış deme lüksümüz yok. Bundan ben de yararlandım inşallah 300 yıl sonra da yavrularımız yararlanacak. Kurban Bayramı vesilesiyle gönüldaşlarımıza bir kez daha seslenme ve bizi unutmayın demek sorumluluğumuz var” dedi.



Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen çocuklara aydınlık bir gelecek kazandırmak için çabaladıklarını dile getiren Öktem, “Bu çocuklar 10 yaşında ailelerini bırakarak geliyorlar. Onların ilk geldikleri günden beri gelişimlerini gördüğümüzde büyük gurur duyuyoruz. Çeşitli yarışmalarda aldıkları ödüller, kazandıkları başarılar, NASA’da bizi temsil etmeleri bizi çok mutlu ediyor. En büyük keyif onları ileri sınıflarda gelişimlerini tamamlamış olarak görmek. Bizim için yavrularımızın önce iyi ve mutlu insanlar olmaları çok önemli” diye konuştu.



‘Destek çok önemli’



Öktem sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kurumuyuz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanların bu konuda verecekleri destek bizim için çok önemli. Bu anlamda düzenli bağış çok önemli. Biz her sene tabiri caizse taksimetremizi sıfırlıyoruz ve sene başında bin tane yavrumuzla yeniden açıyoruz. Bunun azı çoğu da yok 5 lira da bizim için çok değerli 5 bin lira da değerli. Önemli olan yol arkadaşlığımızı sürdürebilmek, yavrularımıza o desteği hissettirebilmek. İş Bankası’yla 12 yıldır sürdürdüğümüz ‘81 ilde 81 öğrenci projesi’ bizim için yüce bir projedir. Bu gibi projelerin sürmesi bizim temennimiz.”



‘Sizin desteğiniz bizim geleceğimiz’



İkiz kardeşler Efe ve Ege Güney bu sene lise son sınıfa geçti. Annelerinin desteğiyle okula gelen kardeşler son senelerine girerken buruk bir mutluluk yaşıyor. Oluşturdukları koşu grubuyla İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşarak bağış toplayan ikizler okullarına destek çağrısında bulundu. Ege, “Üzerimde herkesin çok hakkı var. Ben ikiz kardeşimle geldiğim için başta şanslıydım ama sonrasında buradaki herkes benim kardeşim oldu. İleride biyoloji üzerine eğitim almak ve kendimi geliştirmek istiyorum. Okulum bana resim ve müzik konusunda çok şey kattı” diye anlattı.



Mühendislik alanında eğitim almak isteyen kardeşi Efe de okula destek verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.



14 yaşındaki Deniz Adıgüzel 4 yıldır Darüşşafakalı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle sınavlara girerek okulu kazanan Adıgüzel, “İlk başta biraz çekinmiştim ailemden ayrılma konusunda ama şimdi iyi ki gelmişim diyorum” dedi.



Doktor olacaklar



Bu sene okula başlayacak olan Gönül Selin Adıgüzel ve Eylül Selin Adıgüzel okulu kazandıkları için çok mutlu olduklarını anlattılar. Darüşşafaka’ya geçen yıl Kayseri’den gelen ikiz kardeşler Rukiye ve Kadriye Özçelik de Darüşşafaka’yı, aldıkları eğitimi ve arkadaşlarını çok sevdiklerini anlattılar. İleride doktor olmak isteyen ikizler bir an önce okulların açılmasını istiyor.



‘Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı’



“Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı”, okulda eğitim gören bir öğrencinin bir yıllık eğitim giderlerinin hayırseverler tarafından desteklenmesi esasına dayanıyor. Program kapsamında ister tek seferde, ister dilediğiniz süreye yayarak yaptığınız bağışlarınızın toplamı 10 bin TL’ye ulaştığında artık siz de bir Darüşşafaka Velisi oluyorsunuz.