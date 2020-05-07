MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Daş ve eski emniyet müdürü serbest
ABONE OL
07.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Daş ve eski emniyet müdürü serbest

Uyuşturucu ve döviz kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan Nejat Daş ile Sultanbeyli eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y., serbest bırakıldı.

Daş ve eski emniyet müdürü serbest
FERİT ZENGİN İstanbul

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giren bir TIR’ı takibe alarak Büyükçekmece’de durdurmuştu. 

Uyuşturucu ve döviz kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan Nejat Daş ile Sultanbeyli eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y., serbest bırakıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giren bir TIR’ı takibe alarak Büyükçekmece’de durdurmuştu. 

Aramada TIR’a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) bulunmuş, paranın Türkiye’ye kaçak yoldan sokulduğu tespit edilerek TIR şoförü gözaltına alınmıştı. Ekipler, TIR şoförü ile irtibat kuran eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü N.Y.’nin şoförü, polis memuru H.İ.A.’yı da gözaltına almıştı. “Müdürümün yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim” diyen H.İ.A’nın ifadesi üzerine N.Y. ve kaçak dövizin sahibi olduğu belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş da İstanbul’da yakalanmıştı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Nejat DAŞ, N.Y. ve H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En büyük endişe aileye bulaştırma

En büyük endişe aileye bulaştırma

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

Sıradaki Haber