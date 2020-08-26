Datça açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Datça açıkları 45 deniz mili güneybatısında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine, bölgede bulunan gemilere acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.
Olay yerine 3 sahil güvenlik botunun sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde acil yardım çağrısıyla düzensiz göçmenleri üzerine alan bir ticari gemideki 18 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk, sahil güvenlik botlarına alınarak Bodrum Limanı'na intikal ettirilmiştir."
İzmir'de derenin rengi kirlilikten griye döndüİzmir'in Gaziemir ilçesinde; kanalizasyon atıkları, fabrika atıkları, kimyasal atıklar ve evsel atıkların birbirine karıştığı derede suyun rengi griye döndü. Çevreye kötü koku yayan dere nedeniyle mahalle halkı tepkilerini dile getirirken, kalıcı bir çözüm istediklerini belirttiler.