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05.01.2021 - 18:23 | | DHA

Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

Muğla'nın Datça ilçesinde soğuk ve yağmurlu geçen aralık ayının ardından ocak ayının ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar (dağ lalesi) açtı.

Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

İlçede hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselirken kırlar, pembeden mora, eflatundan beyaza rengarenk anemonlarla süslendi. Arıların akınına uğrayan anemonların rengarenk görüntüsü, soğuk kış günlerinin geride kaldığının habercisi olarak yorumlandı. Datça'da anemonların baharın habercileri olarak bilindiğini söyleyen Datçalı Eylem Demirelli (40), "Anemonlar, her yıl ocak ayının ilk haftasından itibaren açarlar. Rengarenk olurlar. Kır laleleri olarak da bilinirler. Anemonlar açınca; biliriz ki bahar yaklaşıyordur" dedi.

Datçada baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

İzmir'den tatil için Datça'ya gelen Pınar Öner (23) ise Datça'da ocak ayında baharı anımsatan görüntülerin kendisini şaşırttığını söyledi. Öner, "Yağmurdan sonra güneş açınca yürüyüşe çıktık. Kırlarda anemonları görünce, Datça'da baharın yaklaştığını anladım" dedi.

Datçada baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

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