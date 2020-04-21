Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri içerisinde davulun sesi uzaktan hoş gelir Türk Dil Kurumu'na göre, ‘Olayları uzaktan seyreden kişiler için her şey kolay ve basit görünür, anlamı çıkmaktadır.

Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir?

Herhangi bir olayın gerçek durumuna anlayabilmek için uzaktan değil, birebir yaşamak gerekmektedir. Uzaktan izleyen insanlar için ise olaylar kolay görünür. Hatta yaşamda öyle durumlar ortaya çıkar ki, yaşayan insanlar rahatsız olurken uzaktan kişiler ona imrenir. Böyle durumları anlatabilmek için ise davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözü kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri insanlara bazı şeyleri anlatabilmek için kullanılan özlü sözler olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözü de çok önemli bir anlama sahiptir. İnsanların yaşadıkları sorunları anlamak için onlarla beraber bunu yaşamak gerekmektedir. Yoksa uzaktan seyretmek durumu anlatmaz.