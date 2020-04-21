MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
ABONE OL
21.04.2020 - 16:26 |

Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Anlamı iyi irdelenmesi ve bilmesi gereken en önemli atasözlerinden biri olarak davulun sesi uzaktan hoş gelir cümlesi yer almaktadır. Yaygın olarak pek çok insan tarafından da çok fazla kullanılan cümlelerden biridir. Peki, davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklamasını sizler için derledik.

Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri içerisinde davulun sesi uzaktan hoş gelir Türk Dil Kurumu'na göre, ‘Olayları uzaktan seyreden kişiler için her şey kolay ve basit görünür, anlamı çıkmaktadır.

Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Anlamı Nedir?

Herhangi bir olayın gerçek durumuna anlayabilmek için uzaktan değil, birebir yaşamak gerekmektedir. Uzaktan izleyen insanlar için ise olaylar kolay görünür. Hatta yaşamda öyle durumlar ortaya çıkar ki, yaşayan insanlar rahatsız olurken uzaktan kişiler ona imrenir. Böyle durumları anlatabilmek için ise davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözü kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri insanlara bazı şeyleri anlatabilmek için kullanılan özlü sözler olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözü de çok önemli bir anlama sahiptir. İnsanların yaşadıkları sorunları anlamak için onlarla beraber bunu yaşamak gerekmektedir. Yoksa uzaktan seyretmek durumu anlatmaz.

 

Adana'da büyük panik! Dut ağaçlarına yarasalar konduAraştırmacılar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa ise bölge halkını tedirgin olmasına yetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Münazara Nedir, Nasıl Yapılır? Münazaranın Kuralları Nelerdir?

Münazara Nedir, Nasıl Yapılır? Münazaranın Kuralları Nelerdir?

Sıradaki Haber