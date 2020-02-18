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18.02.2020 - 09:16 | | DHA

DEAŞ'ın istihbaratçısı Bursa'da yakalandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu K.E., yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ'ın istihbaratçısı Bursa'da yakalandı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğinde, gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Suriye'de terör örgütü DEAŞ’ta istihbaratçı olduğu belirtilen Suriye uyruklu K.E., yakalandı.

Operasyonda, ayrıca ‘genel güvenlik açısından tehlike arz ettiği belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

    Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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