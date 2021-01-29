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29.01.2021 - 19:29 |

Dedesini öldürmüştü... Evinden çıkanlar şoke etti

Bilecik'te dedesi Ziya Aday'ı (83) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ada'nın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Dedesini öldürmüştü... Evinden çıkanlar şoke etti

Bilecik'te oturan Mehmet Ada, 25 gün önce dedesi Ziya Ada'yı boğarak öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katil zanlısı Ada'nın evinde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçerek savcılık izniyle arama yaptı. Evde poşet içinde 85 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dedesini öldürmüştü... Evinden çıkanlar şoke etti


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