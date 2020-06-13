Defineciler asÄ±rlÄ±k mezarlara zarar verdi

AydÄ±n'Ä±n Ä°ncirliova ilÃ§esinde Ä°kizdere BarajÄ±'nÄ±n 5 AÄŸustos 2010'da hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla beraber suÂ altÄ±nda kalan Ä°kizdere Mahallesi, baÅŸka bÃ¶lgeye taÅŸÄ±ndÄ±. Mahallenin yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre kuzeydoÄŸusunda yer alan Bizans dÃ¶nemine ait tarihi mezarlarÄ±n bir kÄ±smÄ± da baraj sularÄ± altÄ±nda kaldÄ±.

Her dÃ¶nem kaÃ§ak kazÄ± yapanlarÄ±n hedefi olan bÃ¶lge, geÃ§en ay mezarlarÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki sularÄ±n Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±yla tekrar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. KaÃ§ak kazÄ± yapan defineciler, tarihi mezarlara zarar verdi. BÃ¶lge halkÄ±, mezarlarÄ±n tahrip edilmesine tepki gÃ¶sterdi.



'HABERÄ°MÄ°Z OLMUYOR'



Definecilerin kaÃ§ak kazÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye en yakÄ±nÂ yerleÅŸim yeri olan Åžirindere Mahallesi'nin muhtarÄ± Muharrem Efe, "BÃ¶lgemizde birtakÄ±m kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Baraj kenarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lanlarÄ± biz de her zaman takip edemiyoruz. KazÄ± yapÄ±lan bÃ¶lgeye en yakÄ±n biz varÄ±z. BÃ¼yÃ¼k mezarlar olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Suyun altÄ±nda kalan tarihi kÃ¶prÃ¼ de var. KazÄ±lardan haberimiz olmuyor" dedi.



VatandaÅŸlardan Mehmet YalÃ§Ä±nkaya (70) ise, "Buralarda Ã¶nceden beri kazÄ±lar yapÄ±lÄ±yor. Biz hep duyuyoruz. BizanslÄ±lar bu topraklarda bir zamanlar yaÅŸamÄ±ÅŸ ve Ã§ok eski mezarlar var. Mezarlarda bir ÅŸeyler kaldÄ±ysa onlarÄ± bulmak iÃ§in gelip kazÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.



Murat ErkaÃ§ (73) da, "Bizim buralarda Ã§ok kazÄ± yaptÄ±lar. KarÅŸÄ± daÄŸlÄ±k alanlarda bile yapÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nce kaÃ§ak kazÄ± yaparken birini jandarma yakaladÄ±. BaÅŸka suÃ§larÄ± da Ã§Ä±kÄ±nca cezaevine girdi" ifadelerini kullandÄ±.