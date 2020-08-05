Defineciler tarafından tahrip edilen 'Köşk Medrese' onarılmayı bekliyor!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Eretna Devleti'nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese, kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Medrese içerisinde, Alaeddin Eretna, eşi Sulipaşa Hatun ve oğulları Gıyaseddin Mehmed ile Gıyaseddin Mehmed'in oğlu Aleaddin Ali'nin mezarları yer alıyor. Geçen yıl defineciler tarafından tahrip edilen, 5 ay önce de rüzgarda çatısının bir bölümü uçan tarihi medrese, onarılmayı bekliyor.

'YAPININ KENDİSİ SAĞLAM'

Tarihçi-Yazar Mustafa Cingil, Köşk Medrese'nin Eretna Devleti döneminde yapıldığını belirterek, "Yapıya çeşitli zamanlarda bakım yapılmasına rağmen ne yazık ki şimdiki hali içler acısı. Köşk Medrese'nin etrafı kötü bir hal aldı. Medrese geçen yıl define avcılarının saldırısına uğradı. Bu yıl bakımsızlık nedeniyle çatısı çöktü. Yapının kendisi sağlam ancak sonradan yapılan düzenlemelerde büyük sıkıntı var. Yapılan eklentilerin dikkatli bir şekilde yeniden yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.