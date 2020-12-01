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01.12.2020 - 13:36 | | İHA

Değeri 40 bin TL! Böyle çaldılar

Kayseri’de iki hırsız ellerinde fenerle girdikleri kümesten değeri 40 bin TL olan dövüş horozunu çalarak kayıplara karıştı.

Değeri 40 bin TL! Böyle çaldılar

Melikgazi ilçesi Mimarsinan kasabasında meydana gelen olayda bahçeye giren iki hırsız güvenlik kameralarından habersiz çalacak bir şeyler aradı. Ellerindeki fenerleri de kullanan hırsızlar kümesteki değeri 40 bin TL olan dövüş horozuna gözlerini kestirdi. Hırsızlar kümesin kapısını açtıktan sonra dövüş horozunu alarak kayıplara karıştı.

Dövüş horozunun sahibi Faruk Yıldız, güvenlik kamera görüntülerinin polis ekiplerine teslim edildiğini belirterek, hırsızları gören veya tanıyanların polis ekiplerine haber vermelerini istedi.

 

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