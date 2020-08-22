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22.08.2020 - 18:06 | | İHA

Değeri çok yüksek! Muğla'da ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde İtalyan ressam Filippo Palizzi’ye ait olduğu ileri sürülen 149 yıllık tablo ele geçirildi.

Değeri çok yüksek! Muğla'da ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Milas’a il dışından bazı tarihi objelerin getirileceği ve müşteri aradıkları bilgisinin ardından tespit edilen şahıslar ile ilgili şüphelileri fiziki takibe aldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, Milas’ta bir otele yerleşen R.A., M.Y., ve D.Y. isimli şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada 1871 yılında İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan 50x70 ebatlarında tablo ele geçirildi.

Değeri çok yüksek Muğlada ele geçirildi

Tablonun gerçek mi yoksa imitasyon mu olduğu araştırılırken, 149 yıllık tablonun piyasa değeri milyon dolarla ölçüldüğü öğrenildi. Yakalanan R.A., M.Y. ve D.Y isimli üç şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

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