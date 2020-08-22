Değeri çok yüksek! Muğla'da ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Milas’a il dışından bazı tarihi objelerin getirileceği ve müşteri aradıkları bilgisinin ardından tespit edilen şahıslar ile ilgili şüphelileri fiziki takibe aldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, Milas’ta bir otele yerleşen R.A., M.Y., ve D.Y. isimli şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada 1871 yılında İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan 50x70 ebatlarında tablo ele geçirildi.

Tablonun gerçek mi yoksa imitasyon mu olduğu araştırılırken, 149 yıllık tablonun piyasa değeri milyon dolarla ölçüldüğü öğrenildi. Yakalanan R.A., M.Y. ve D.Y isimli üç şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.