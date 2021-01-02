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02.01.2021 - 19:41 | | DHA

Dehşet! 6 aylık bebeğinin yanında böyle bulundu

Gaziantep'te Özlem K. (24), 6 aylık bebeği ile yaşadığı evde karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Dehşet! 6 aylık bebeğinin yanında böyle bulundu

Olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.'nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.'yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu.

Dehşet 6 aylık bebeğinin yanında böyle bulundu

Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Özlem K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis evde bir tabanca bulurken, Özlem K.'nın intihara mı kalkıştığı yoksa birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.

Dehşet 6 aylık bebeğinin yanında böyle bulundu

 

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