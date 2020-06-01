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01.06.2020 - 11:19 | | DHA

Dehşet anbean kamerada! 4 kişiyi böyle bıçakladı...

Fatih'te Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen bir grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dehşet anbean kamerada! 4 kişiyi böyle bıçakladı...

Olay saat 15.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen bir grup içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada gruptakilerden biri cebinden çıkardığı bıçakla etrafındakilere saldırdı.  

4 kişiyi bıçaklayan kişiye, toplanan kalabalık engel olmaya çalıştı. Bu sırada saldırgan çıkan arbedede yaralandı. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri sonlandırdı.


Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞANAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan kavga ve sonrasında çıkan tartışmalar, yerde yatan yaralılar  bir vatandaşın  cep telefonu kamerasına kaydedildi.  Yaşananları  cep telefonu ile kaydeden vatandaş,  “İlk önce şu ileride kavga ediyorlardı, başta şu yerde yatan bir arkadaş vardı, üç, dört kişiyi bıçakladı. En son burada toplandılar başına yıktılar. Detayını, neden olduğunu bilmiyoruz. Burada aynı otelde kalan arkadaşlar bunlar ama olay bayağı uzun sürdü” dedi.

 

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