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09.06.2020 - 22:19 | | DHA / İHA

Dehşet anları! Annesini rehin aldı: Ekipler ikna edemeyince...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde,  psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darb ederek, rehin aldı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, İlhan A.'yı gözaltına aldı, annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Özgürlük Mahallesi 313 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan İlhan A., sinir krizi geçirmesi sonucu annesi N.A.'yı demir çubukla darb ederek boynuna ve göğsüne vurup kanlar içerisinde rehin aldı. Bağrışma seslerini duyan apartman sakinleri, 112 Acil'e durumu bildirdi. İlhan A., olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine kapıyı açmadı. Ekipler, ikna edemeyince itfaiyeciler kapıyı kırdı. Yaklaşık 1 saat sonra eve giren polis ekibi, İlhan A.yı gözaltına aldı. İlhan A. ekip otosuna güçlükle bindirildi.

Dehşet anları Annesini rehin aldı: Ekipler ikna edemeyince...

Yaralanan N.A. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne  kaldırılarak tedaviye alındı. N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İlhan A. polis merkezine götürüldü.

84 yaşındaki annesini darp ederek rehin aldıKocaeli’nin Çayırova ilçesinde şizofreni hastası şahıs, 84 yaşındaki emekli öğretmen annesini darp ederek rehin aldı. Saldırgan, itfaiye aracı ile balkondan eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı anne ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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