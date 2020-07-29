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29.07.2020 - 22:37 | | DHA

Dehşet anları kamerada! Sopalarla saldırdılar

Adana'da, petshop işletmecisi Mehmet Tunçkıran, iş yerini basan dünürü A.H.S. ve yakınları tarafından sopalarla dövüldü. Tunçkıran'ın yaralandığı olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz akşamı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. A.H.S., yanında eli sopalı 10 kişiyle aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Tunçkıran'ın petshop dükkanına geldi. Müşterilerin ayrılmasının ardınan iş yerine giren A.H.S. ve yanındakiler, Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı. Birkaç dakika boyunca yere yatırılıp, sopa ve yumruklarla darbedilen Tunçkıran, yaralandı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, A.H.S. ile gelen birkaç kişinin, iş yerine girmeye çalışanları engellediği görüldü. Saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde iş yerinden dışarıya çıkıp, yardım isteyen Tunçkıran ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan ve omzunda kırık olduğu tespit edilen Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dehşet anları kamerada Sopalarla saldırdılar

Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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