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12.11.2020 - 19:18 | | DHA

Dehşet anları! Minibüs alev topuna döndü

Maltepe'de akşam saatlerinde içinde yolcusu bulunan hatlı minibüs seyir halinde ilerlediği sırada bir anda yanmaya başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Maltepe İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Fındıklı Maltepe hattında çalışan Sergen Baştan yönetimindeki minibüste saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 5 yolcusu bulunan minibüs, İdealtepe'ye geldiğinde bir anda alev aldı.

Dehşet anları Minibüs alev topuna döndü


Yolcular kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yanan minibüsü ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu kameralarına kaydetti. Minibüs sürücüsü,  Sergen Baştan Bir anda kendi kendine motor alev aldı. Atladık aşağı çıktık" dedi. 

Dehşet anları Minibüs alev topuna döndü


    Rusya'da AVM'de yangınRusya'da bir AVMde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.
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