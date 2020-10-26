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26.10.2020 - 19:42 | | DHA

Dehşet anları! Pompalı tüfekle başında bekledi

Ankara'da Tayfur G., borcunu ödemediğini iddia ettiği Haydar S.'yi caddede pompalı tüfekle bacağından vurup, başında bekleyerek gelen polislere teslim oldu. Haydar S.'nin kanlar içinde yerde sürüklenmesi ve Tayfur G.'nin başında beklemesi kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S., borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G., aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S., kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G., elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S.'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G., gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tayfur G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dehşet anları Pompalı tüfekle başında bekledi

İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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