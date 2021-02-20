MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dehşet saçtı! Sosyal medyada paylaştı
ABONE OL
20.02.2021 - 21:33 | | DHA

Dehşet saçtı! Sosyal medyada paylaştı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Dehşet saçtı! Sosyal medyada paylaştı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, V.K.'nin (24), kullandığı araçta, yanında oturan kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin H.K. (23) olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Dehşet saçtı! Sosyal medyada paylaştı

Dehşet saçtı! Sosyal medyada paylaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet