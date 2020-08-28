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28.08.2020 - 18:53 | | DHA

Dehşet evi: 5 kişi kavga etti, 1 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de Yenibosna'da aynı dairede oturan yabancı uyruklu beş kişi arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 2 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Dehşet evi: 5 kişi kavga etti, 1 kişi hayatını kaybetti

Olay saat 17.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı dairede yaşayan yabancı uyruklu beş kişi evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi diğerlerine bıçakla saldırdı.

Dehşet evi: 5 kişi kavga etti, 1 kişi hayatını kaybetti



Kavgada iki kişi yaralandı. Kavganın ardından bir kişi, dışarıya çıkarak mahalle sakinlerine bıçaklanan kişinin öldüğünü, polis çağırmalarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin içine giren ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. 

"ÖLDÜRÜP GİDİP YATAĞINA YATMIŞ" 

Polise haber veren Cemal Arga, "Kendi arkalarından biri geldi bize söyledi: 'Aramızda kavga ettik. Arkadaşın biri öldü. Diğeri de yaralı' Biz de polisi aradık" diye konuştu.

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