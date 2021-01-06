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06.01.2021 - 22:26 | | DHA

Dehşet evi! Babasını 25 yerinden bıçakladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır A. (43), tartıştığı babası Orhan A.'yı (78), 25 bıçak darbesiyle katletti. Cinayetin ardından elbiselerini değiştiren Bahadır A., polis merkezine giderek suçunu itiraf etti.

Dehşet evi! Babasını 25 yerinden bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesindeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır A. ile birlikte oturduğu babası Orhan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahadır A., babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkaran Bahadır A., saat 18.00 sıralarında polis merkezine giderek, teslim oldu. Bahadır A.'nın ifadesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Orhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis, cinayette kullanılan bıçağı banyoda buldu. Orhan A.nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Dehşet evi Babasını 25 yerinden bıçakladı



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Babasını öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı Bahadır A., polise verdiği ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürdü. Bahadır A., öğle saatlerinde babasıyla evin salonunda oturdukları sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla bıçakladığını itiraf etti. Olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirerek, karakola gittiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bahadır A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

 

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