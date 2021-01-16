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16.01.2021 - 20:59 | | DHA

Dehşet evi! Boğazları kesilmiş halde bulundular

Malatya'da, Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti, bıçakla boğazlarından kesilmiş halde evlerinde ölü bulundu. Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağı evde bulurken, çiftin, birbirlerini bıçakla öldürmüş olabileceği ileri sürüldü. Çiftin ölüm kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ortaya çıkacak.

Dehşet evi! Boğazları kesilmiş halde bulundular

Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz'ın 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Komşular haber verdi

Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dehşet evi Boğazları kesilmiş halde bulundular


Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi.

7 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dehşet evi Boğazları kesilmiş halde bulundular


Balıkesir-Savaştepe karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıBalıkesir'in Savaştepe ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla Balıkesir- Savaştepe karayolu trafiğe kapandı.
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