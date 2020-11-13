Dehşet evi! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.
Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşlerin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasıİstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.