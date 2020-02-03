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03.02.2020 - 20:25 | | AA

Dehşet güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı! Üvey oğlu...

Düzce'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Dehşet güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı! Üvey oğlu...

Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi 1363. Sokak'ta oturan Mehmet Karahan (45) komşusu tarafından hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde kanlar içinde yerde hareketsiz görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karahan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin civarda yaptıkları çalışmada, evin yanından geçen Karaca Deresine atılmış güvenlik kamerasına ait bir kayıt cihazı bulundu.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla dereye inerek kayıt cihazını bulunduğu yerden aldı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yakınlarının fenalaştığı, bazılarının ambulansla hastaneye götürüldüğü Karaca'nın cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dehşet güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı Üvey oğlu...

Polis, kamera kayıtlarından olay yerinden biri kadın 2 şüphelinin uzaklaştığını belirledi.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiklerini tespit edilen şüpheliler K.L ve G.U, gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Karahan'ın Kara Hacı Musa Mahallesi'ndeki ikametinin önünde çalıştığı sırada imam nikahlı eşi E.A'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü" olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifadesi yer aldı.

Olayın meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı yapıldığı, cesedin otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, 'tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, U.K. ve E.A'nın ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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