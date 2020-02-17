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17.02.2020 - 01:13 | | AA

Dehşet ortaya çıktı! Otomobille çarptıkları kişi ölünce...

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.

Dehşet ortaya çıktı! Otomobille çarptıkları kişi ölünce...

Alınan bilgiye göre, Çiğil Mahallesi'nde Osman Karayel'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dehşet ortaya çıktı Otomobille çarptıkları kişi ölünce...

Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifadelerinde Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda Karayel'in cesedini buldu.

Kuyudan çıkarılan ceset, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlarKonya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.
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