Dehşet! Yangın felakete dönüştü

Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evi sarması üzerine paniğe kapılan ve pencereden atlayan kimliği henüz belirsiz bir çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, yaşamını yitiren çocuğun annesi olduğu tahmin edilen bir kadının cansız bedenine ulaştı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.