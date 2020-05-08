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08.05.2020 - 22:43 | | DHA

Dehşete düşüren görüntü! Yiyecek bekleyen köpeğe...

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Dehşete düşüren görüntü! Yiyecek bekleyen köpeğe...

Olay, öğle saatlerinde Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı. Köpeğin oradan ayrılmaması üzerine aynı kişi bu kez de köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.

Dehşete düşüren görüntü Yiyecek bekleyen köpeğe...

Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, birçok kişinin tepkisine neden oldu. 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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