MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dehşete düşüyorum
ABONE OL
28.11.2020 - 07:00 | | Çiğdem Yılmaz

Dehşete düşüyorum

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’nin başlattığı siber şiddetle mücadeleye bir destek de ünlü oyuncu Özge Özberk’ten geldi.

Dehşete düşüyorum
Çiğdem Yılmaz

Özberk, sosyal platformlarda insanların yaptıkları yorumlardan ‘dehşete düştüğünü’ belirtirken, siber şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı.

Saygı şart

Sosyal medyada çok paylaşım yapan birisi olmadığını ama iyi bir sosyal medya takipçisi olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Yapılan yorumları görüyorum ve dehşete düşüyorum. İnsanın başka bir insana bu denli cüretine çok şaşırıyorum” dedi. Okuduğu bazı yorumlar hakkında da konuşan Özberk, “Bazen öyle şeyler okuyorum ki ihtimalle bana yapılsa yasal hakkım neyse başvururum. Arkadaşlarımla, beni mesleğimden dolayı tanıyıp takip edenlerle olan iletişimimizi seviyorum ve önemsiyorum, o nedenle yoruma kapatmam. Aslında bu meseleye kitlesel olarak çoğalan bir durum diye bakıyorum. Siber alemde mesafeyi yüz yüze geldiğimizdeki saygıyla eş değer ayarlayamayan herkesten bahsediyorum diyebilirim” diye konuştu.

Can yakıcı

Özge Özberk’in dikkat çektiği en önemli nokta yasal düzenlemeler oldu. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle tamamladı; “Siber şiddetle karşı karşıya kalsam da yasal hakkım neyse başvururum. Siber şiddetle mücadelede de yasa şart, yasasız olmaz. Bireysel olarak da herkes kendini bir sorgulasın, bazen kötü niyetle olmasa da klavyeden dökülenler can yakıcı olabiliyor.”

 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurumda büyüklüğü verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurumda büyüklüğü verecek

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Dehşete düşüyorum

Dehşete düşüyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet