Özberk, sosyal platformlarda insanların yaptıkları yorumlardan ‘dehşete düştüğünü’ belirtirken, siber şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı.

Saygı şart

Sosyal medyada çok paylaşım yapan birisi olmadığını ama iyi bir sosyal medya takipçisi olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Yapılan yorumları görüyorum ve dehşete düşüyorum. İnsanın başka bir insana bu denli cüretine çok şaşırıyorum” dedi. Okuduğu bazı yorumlar hakkında da konuşan Özberk, “Bazen öyle şeyler okuyorum ki ihtimalle bana yapılsa yasal hakkım neyse başvururum. Arkadaşlarımla, beni mesleğimden dolayı tanıyıp takip edenlerle olan iletişimimizi seviyorum ve önemsiyorum, o nedenle yoruma kapatmam. Aslında bu meseleye kitlesel olarak çoğalan bir durum diye bakıyorum. Siber alemde mesafeyi yüz yüze geldiğimizdeki saygıyla eş değer ayarlayamayan herkesten bahsediyorum diyebilirim” diye konuştu.

Can yakıcı

Özge Özberk’in dikkat çektiği en önemli nokta yasal düzenlemeler oldu. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle tamamladı; “Siber şiddetle karşı karşıya kalsam da yasal hakkım neyse başvururum. Siber şiddetle mücadelede de yasa şart, yasasız olmaz. Bireysel olarak da herkes kendini bir sorgulasın, bazen kötü niyetle olmasa da klavyeden dökülenler can yakıcı olabiliyor.”