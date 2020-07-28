Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Katili eniştesiymiş...

Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde saat dün 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Arkın G. isimli 32 yaşındaki genç, kız kardeşi S.G.'nin evi terk etmesi nedeniyle kendisiyle görüşmek üzere randevulaştığı eniştesi Aykut Göçer ile gittiği görüşmede eniştesinin kurşunlarına hedef oldu.

Kendisini ve ailesini, kız kardeşinin evi terk etmesinden sorumlu tutan Aykut Göçer’in silahından çıkan kurşunlarla Arkın G. olay yerinde hayatını kaybederken, bir süre firar eden katil zanlısı enişte Aykut Göçer sabah saatlerinde olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Polis tarafından yapılan araştırmalarda hayatını kaybeden Arkın G.'nin kız kardeşi S.G. ile imam nikahlı evli olduğu ve uyguladığı şiddet nedeniyle S.G. nin evi terk edip kadın sığınma evine gitmesinden S.G.'nin ailesini ve kardeşi Arkın G.yi sorumlu tutan Aykut Göçer’in görüşmek üzere çağırdığı kaynına konuşma sırasında bir anda ateş ederek kendisini öldürdüğü ve emniyette verdiği ifade de ise “eşimin evi terk edip benden ayrılmasına sebep oldular, o nedenle cinayeti gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen katil zanlısı enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi.