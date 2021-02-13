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13.02.2021 - 14:32 | | DHA

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. Korku dolu anların en net görüntüsü ortaya çıktı.

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı

Yangın dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. O sırada dairede bulunan kuzenlerden 14 yaşındaki Mustafa çatıya çıkarken 16 yaşındaki Umut ise balkondan yardım istedi. Umut, alt katın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı.

16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşünce ölümden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı

İKİNCİ ÇOCUK VİNÇ İLE KURTARILDI

Çatıda alevlerin etrafını sardığı Mustafa'yı kurtarmak için aynı sokakta oturan vinçli kamyon sahibi Yılmaz Ayhan yardıma koştu. 14 yaşındaki Mustafa, vinç ile kurtarılarak aşağıya indirildi. Mustafa'nın vinç sepetine alınmasıyla mahallede alkış tufanı koptu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. 

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı

ÇOCUĞU ALDIKTAN HEMEN  SONRA HER TARAFI ALEVLER SARDI

Vinç sahibi hemen evden çıkarak yangın olan binanın önüne geldi. Vinci çatı katına yükselterek mahsur kalan genci alevlerin arasından alarak aşağıya indirdi.  Yılmaz Ayhan, "İşten geldim evde yatıyordum. Arkadaşım koşarak geldi. Yangında çatıda bir kişinin mahsur kaldığını söyledi. Hemen makineyi kurdum yukarıya uzattım. Bir arkadaşı da sepete bindirdim. Çocuk tam uçta mahsur kalmıştı. Yoğun duman vardı. Çocuğu almaya yakın alevler yükselmeye başladı. Çocuğu aldım alevler her tarafı sardı. İtfaiye geldi yangına müdahale etti. Burada olmam kısmet" diye konuştu.

 KUŞLARIMIN SUYU İLE SÖNDÜRMEK İSTEMİŞTİM

Çatıda mahsur kalan Mustafa ise, "Kahve içiyorduk çatı katında. Perdenin alev aldığın gördük. Sobayı yakmak için kartonlar vardı. 

Çatıda kuşların suyu vardı onla söndürmek istedim. Çatıya çıktım yavru kuşlarım da vardı. Vinçle beni kurtardılar iyiyim. Kuzenim de Umut battaniyeye atlamış. Hastanede şu an. Onun da durumu iyi" diye konuştu.

Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı



 

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