Son dakika haberleri: Dehşetin fotoğrafı! Kurşun yağdırdı...

Bıçakçı Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Gökhan Ö. (37) olayda kullandığı silahla yakalandı. Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayda yaralananlardan zanlının kayınpederi Saygılı Dinmez'in tedavisinin İzmir KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralı İzzet Dertsiz'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Darbettiği eşinin baba evine dönmesine tepki gösteren Gökhan Ö, önceki gece Bıçakçı Mahallesi'ndeki kahvehaneye girerek kayınpederi Saygılı Dinmez'e silahla ateş açmış, olayda Dinmez ile bir merminin isabet ettiği Dertsiz yaralanmıştı.