Dehşetin nedeni ortaya çıktı! 15 gün önce...

Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu’nun (35) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne park etti. Aracından inen Levent K., av tüfeğiyle araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı. Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K. sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Şahsın, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dediği öğrenildi.

Benim şişemi toplama kavgası

Levent K.’nin 15 gün önce aynı yerde otomobilinde alkol alırken elindeki boş şişeyi yere attığı, boş şişe toplayan Orhan Eren'in şişeyi almak isteyince Levent K.’nin "Benim şişemi toplama dediği”, buna sinirlen Orhan Eren'in de Levent K.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Levent K.’nin 15 gün sonra Orhan Eren ile barışmak için bir araya geldiği ikinci kez yaşanan tartışma sonrası otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Orhan Eren ve Orhan Aksu'nun içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtığı 2 şahsın ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Öte yandan Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun kardeşi olan Orhan Aksu'nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii'ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren'in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.