Delege sayısı nasıl belirlenir, ABD'de kaç eyalet var? Kaç delegesi olan ABD seçimini kazanır?

Delege sayısı belirleme, ABD eyalet sayısı ve delege anlamı merak ediliyor. ABD seçim sonuçları geliyor. ABD seçiminde delege sayıları açıklanıyor. ABD seçimleri ile birlikte delege sayısı gündeme geldi. Peki ABD'de kaç eyalet var, delege sayısı nasıl belirlenir?

DELEGE NE DEMEK?

TDK'da delege kavramının şu anlamları bulunuyor;

1. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas

2. Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.

3. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

ABD'DE KAÇ EYALET VAR?

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.

DELEGE SAYISI NASIL BELİRLENİR, KAÇ DELEGESİ OLAN SEÇİMİ KAZANIR?

538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.