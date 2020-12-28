‘Delilsiz araç çekilmesi genelgeye aykırı’

KDK açıklamasına göre, kuruma başvuran bir vatandaş, park yasağı bulunan yerde olmamasına rağmen, yediemin otoparkına çekilen aracını çekici ve park ücreti ödeyerek geri aldığını ifade etti. Kendisine park cezası gelmemesinin de beyanına kanıt oluşturduğunu söyleyen vatandaş, masraflarının iadesini talep etti. KDK, ilçe emniyet müdürlüğünün park ihlaline dair fotoğraf sunmaması üzerine verdiği tavsiye kararında vatandaşı haklı buldu. Kararda, delilsiz şekilde aracın çekilmesinin “park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi” konulu genelgeye aykırı olduğu belirtilerek, çekici ve otopark masraflarının faiziyle başvurana ödenmesi tavsiye edildi.