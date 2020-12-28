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28.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Delilsiz araç çekilmesi genelgeye aykırı’

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) delilsiz şekilde araç çekilmesinin “park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi” konulu genelgeye aykırı olduğunu tespit etti.

‘Delilsiz araç çekilmesi genelgeye aykırı’

KDK açıklamasına göre, kuruma başvuran bir vatandaş, park yasağı bulunan yerde olmamasına rağmen, yediemin otoparkına çekilen aracını çekici ve park ücreti ödeyerek geri aldığını ifade etti. Kendisine park cezası gelmemesinin de beyanına kanıt oluşturduğunu söyleyen vatandaş, masraflarının iadesini talep etti. KDK, ilçe emniyet müdürlüğünün park ihlaline dair fotoğraf sunmaması üzerine verdiği tavsiye kararında vatandaşı haklı buldu. Kararda, delilsiz şekilde aracın çekilmesinin “park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi” konulu genelgeye aykırı olduğu belirtilerek, çekici ve otopark masraflarının faiziyle başvurana ödenmesi tavsiye edildi.

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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