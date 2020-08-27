‘Demir atlarla’ süvarilerin izinde

Ulusal kurtuluş savaşının dönüm noktası Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünde motosikletliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün süvarilerinin gittiği yolu temsili olarak canlandırıyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen yaklaşık 30 motosikletli Afyonkarahisar’ın bin 940 metre yüksekliğindeki Kocatepe ile Dumlupınar arasındaki 180 kilometrelik yolu iki gün boyunca demir atlarla giderek tarihi canlandıracak.

Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusuna karşı Türk ordusunun başlattığı Büyük Taarruz ve sonrasında kazanılan zaferin 98’inci yıldönümü için motosikletliler bir anı sürüşü yapıyor. Atatürk’ün atlı birliklerinin başlattığı saldırıyı temsilen hazırlanan motosikletliler önceki gün Kocatepe’den yola çıktı. Ahırdağı’nın sarp geçitlerini geçen motosikletliler, “Demir Atlarla Süvarilerin İzinden” sürüşünü başlattı. Türk süvarilerinin harekete geçtiği bin 940 metre yüksekliğinden yola çıkan gönüllüler, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasında büyük rol oynayan 5. Süvari Kolordusu’nun geçtiği 60 kilometrelik dağ yollarından ve sarp geçitlerden geçti. Motosikletliler Zafertepe Çalköy ve Dumlupınar Şehitliği’ne uzanan 120 kilometrelik yolda rotayı tamamlayacak.

‘At yerine motosiklet’

Dağ yollarına uygun motosikletleriyle çoğunluğu İstanbul’dan gelen yaklaşık 30 gönüllünün olduğunu söyleyen Yavuz Kuru, “Ulusal kurtuluş mücadelemizin bize hissettirdikleriyle yola çıkıyoruz. Büyük önderin yurdumuzu kurtarmak için başlattığı büyük taarruz bizlere ilham olurken kahraman ve fedakar süvarilerimizin izinden motosiklet kullanarak vatan uğrunda ölenlerin adını yaşatmak istiyoruz” dedi.

Büyük Taarruz sırasında Yunan ordusunun geri çekilmesinde önemli pay sahibi olan ve İzmir’e giren ilk subaylardan Süvari Birliği Komutanı Fahrettin Altay’ın hatıralarını okuyarak rotayı hazırladıklarını anlatan Kuru, şunları söyledi: “26 Ağustos günü Birinci Ordu’nun piyade tümenleri taarruza başlamadan önce 5. Süvari Kolordusu, Ahırdağını aşarak düşman gerisinde serbest manevra imkânı bulmuştu. Süvari Birliği düşmana baskınlar düzenleyip cepheye yardımlarını önlemişti. Ahırdağı’nın geçilmez denilen patikalarını geçerek düşman derinliğine dalma cesaretini gösteren süvariler için demir atlarla onların rotasından gideceğiz.”

Taarruz emrinin verildiği yerde tören

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda tören düzenlendi. Büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, etkinlikler kapsamında İzmir’e gidecek bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sporcularla bir süre sohbet etti. Ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene katılanlar Büyük Taarruz Şehitliği’ni de ziyaret etti. -AFYONKARAHİSAR DHA, AA