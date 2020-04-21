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21.04.2020 - 19:38 |

Demir Tavında Dövülür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Pek fazla bilinmese bile anlamı açısından önemli olan atasözünden biri olarak demir tavında dövülür cümlesi öne çıkıyor. Peki demir tavında dövülür atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Demir Tavında Dövülür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından Demir tavında dövülür atasözünün anlamı ‘Her işin yapılması için mutlaka uygun bir zaman vardır’ şeklinde ifade edilir. Fırsatlar ve doğru çalışmalar gerçekleştirebilmek için, her daim doğru zamanı beklemek çok önemlidir.

Demir Tavında Dövülür Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünün TDK'ya göre anlamı kısa şekilde ‘Yapılacak her iş adına mutlaka doğru bir zaman vardır’ biçiminde tabir etmek mümkün. Bunu atasözü üzerindeki kelimelerden yola çıkarak anlatmak gerekirse; demir ateşle ısınıp kızardığı zaman yumuşaklığı sona ermeden hemen dövülüp istenilen şekle getirilir. O yüzden doğru şekilde işlemin yapılabilmesi için, doğru zamanda demirin dövülmesi gerekmektedir.

Demir Tavında Dövülür Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerin kısa halde öğüt haline getirilmesine atasözü denmektedir. Bu doğrultuda demir tavında dövülür atasözünü kısaca, her şeyin bir zamanı vardır ve zamanında doğru şekilde işlerin yapılması olarak dile getirmek mümkün.

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