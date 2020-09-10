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10.09.2020 - 03:38 | | DHA

Demir yığınına dönen otomobilde sıkıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ö.C.K., önce park halindeki bir otomobile daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Demir yığınına dönen araçta sıkışan Ö.C.K.,  AKS ekipleri tarafından kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Demir yığınına dönen otomobilde sıkıştı

Kaza, gece geç saatlerde Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.C.K. yönetimindeki 35 KAC 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Demir yığınına dönen otomobilde sıkıştı

Önce park halindeki bir otomobile çarpan otomobil, ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Ö.C.K.'yı yaptıkları müdahale ile çıkarttı.

Ö.C.K.'nın, demir yığını haline dönüşen otomobilden yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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