Demir yolundan kablo hırsızlarına suçüstü!

Geyve'ye bağlı Doğançay Dereköy Mahallesi’nde, demir yolundan kablo çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Olay yeri çevresinde yapılan çalışma sonucu İ.Y.A., T.G., İ.A. ve M.T., çaldıkları 150 metre uzunluğundaki kablo ile sazlık alanda yakalandı.
Hafif ticari araçla hattın bulunduğu alana gelerek, kablo çaldığı belirlenen 4 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.