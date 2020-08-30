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30.08.2020 - 09:57 | | İHA

Demizli'de semt pazarlarında ürküten görüntü!

Denizli’de yeni normalleşme sürecinin başlaması ile semt pazarlarında alınan tedbirler de bir bir sona erdi. Semt pazarlarında vatandaş sosyal mesafe, esnaf ise maske takma kuralını unuttu.

Demizli'de semt pazarlarında ürküten görüntü!

Denizli’de her gün farklı semtlerde kurulan semt pazarlarında korona virüs tedbirleri hiçe sayılıyor. Her gün onlarca kişi ile yüz yüze gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, vatandaşların bir kısmı ise maskesiz alışveriş yaparak ürünleri kendi seçip, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralını unutuyor. Maske takmayan bir pazar esnafı kendisini görüntüleyen kameraya el sallarken, kimi esnaf ise bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Pandemi sürecinde tedbirlerin daha sıkı olduğunu dile getiren pazar esnafı Osman Bozkurt, “Vatandaşta, pazarcı da korkuyor bundan ve kimde olup olmadığı da belli değil. Pazarlarda daha önce iyi tedbirler alınıyordu ama şimdi o da yok. Pazarların çıkışında mesela dezenfekte oluyordu, şu anda o da yok. Maske takılması zorunlu olduğu halde bazı vatandaşlarda maske yok. Sonuçta bu temas olarak da geçiyor vatandaşa. Sonuçta maske var ama parayı da elliyoruz. Günde 500 kişiyle para alışverişi yapıyoruz sonuçta” dedi.

Demizlide semt pazarlarında ürküten görüntü

“SATICILARIN DA MASKELERİ YOK, MESAFE DİYE BİR ŞEY DE YOK ZATEN”

Kimsenin kurallara uymadığını dile getiren Betül Kırca ise, “Tedbirlere uyulmuyor ve burada da görüyoruz satıcıların da maskeleri yok, mesafe diye bir şey de yok zaten. Biz kendi korumamızı alıyoruz, elimizde eldivenlerle ve maskelerle. Herkes kendi seçebiliyor ama biz eldivenlerle seçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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