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11.11.2020 - 18:28 |

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Epik, hayatını kaybetti.

Ali Epik'in cenazesinin yarın öğle vakti Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Epik, 18 Ekim'de Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurulda partisinin il başkanlığı görevine seçilmişti.

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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