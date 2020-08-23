MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
ABONE OL
23.08.2020 - 12:33 | | İHA

Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Bursa'da bir eğitim kurumu KPSS sınavına girmeye hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yaptı. Geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmadı.

Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 6 Eylül tarihinde KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleşecek Bursa'da özel bir eğitim merkezi ise KPSS'ye girecek öğrencilere üzerindeki heyecanı atmaları ve sınavda nelerle karşılaşacaklarını göstermek için hazırlık sınavı yaptı. Sınava girmek için başvuran öğrenciler için sınava giriş belgesi çıkartıldı. Öğrencilere en genç saat 10.00'da sınava gelmeleri gelirken de yanlarında kimliklerini mutlaka getirmeleri uyarısında bulunuldu. Bazı öğrencilerin sınava geç kaldığı ve kimliksiz geldiği görüldü. Bu öğrenciler tüm ısrarlara rağmen bu gerçek sınav gibi düşünün bu size ders olsun gerçek sınavda da kimliğinizi unutup geç kalırsanız sınava alınmayacaksınız denilerek sınava alınmadı. Sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı. Düzenlenen sınavda 2 bin 150 öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü.

Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Hazırlık sınavına girecek öğrenciler, "6 Eylül tarihinde KPSS sınavına gireceğiz. Sınav öncesi düzenlenen hazırlık sınavına giriyoruz. Bu sınavdaki amaç bizim sınav öncesi sınav stresimizi atmamız ve kendimizi test etmemiz, inşallah sınavda başarılı oluruz" dedi.

Sınavı düzenlenen özel eğitim kurumunun kurucusu Kemal Karakaya, "Bu sınav 2 hafta sonra yapılacak sınavın ön demosu. memur, öğretmen ve uzman adayları için 6 Eylül'de sınavımız var bizde bu sınav öncesinde tüm şartların sağlandığı ÖSYM'nin bizden istediği şartları sağlaya bildiğimiz bir sınav yapalım dedik. Düzenlediğimiz sınava herkes giriş belgesiyle katılabiliyor. Bu sınava giren öğrenciler gerçek sınav öncesi heyecanını yeniyor" dedi.

Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te, tedbirlerin ihlal edildiği 3 düğün sonlandırıldı!

Gaziantep'te, tedbirlerin ihlal edildiği 3 düğün sonlandırıldı!

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Sıradaki Haber