Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı!

Buca Belediyesi, gıda denetimlerine devam ediyor. İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşeyi belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını kontrol etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere el koydu. İş yeri sahiplerine ceza kesti.

Zabıta ekiplerinin, Ova Pazaryeri yanında bulunan dükkanına geldiğini gören tatlıcı ise iş yerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan tatlıcı hakkında işlem başlattı.