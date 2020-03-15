‘Denetimli serbestlik’ büroları için önlem

Buna göre ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlikten yararlanabilecek hükümlülerin koronavirüs tedbirleri kapsamında geldikleri açık ceza infaz kurumunda fazla bekletilmemesi ve haftasonunda da taleplerin karşılanabilmesi için infaz hakimliği işleri de nöbet işlemlerine dahil edildi.