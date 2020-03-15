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15.03.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

‘Denetimli serbestlik’ büroları için önlem

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) tüm Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazı ile “denetimli serbestlik”ten yararlanacak hükümlüler için de “korona” önlemi alındı.

‘Denetimli serbestlik’ büroları için önlem
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Buna göre ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlikten yararlanabilecek hükümlülerin koronavirüs tedbirleri kapsamında geldikleri açık ceza infaz kurumunda fazla bekletilmemesi ve haftasonunda da taleplerin karşılanabilmesi için infaz hakimliği işleri de nöbet işlemlerine dahil edildi. 

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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